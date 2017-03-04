В Череповце построят мост за 15 млрд руб.

Вологодская область >> Общество >> 04.03.2017

В 15 млрд руб. обойдется строительство в Череповце моста через р. Шексна. Губернатор Вологодской области О. Кувшинников сообщил, что его строительство начнется в следующем году. Сейчас прорабатывается финансовая модель проекта, которая до конца 2017 г. должна быть утверждена в Минтрансе.

25% суммы, предназначенной для строительства моста, поступят из бюджета области, остальные деньги - из федеральной казны и средств, собранных "Платоном".

Стоимость проекта постоянно меняется. Два месяца назад называлась сумма 14 млрд руб., до этого - 20 млрд руб., а изначально предполагалось, что мост обойдется в 11,4 млрд руб., но это было после того, как Росавтодор объявил о софинансировании строительства системой "Платон". То же самое происходило со сроками начала строительства. По предварительным расчетам оно уже должно было начаться в 2016 г., но выяснилось, что заявка на федеральное финансирование строительства не прошла в основной конкурс Росавтодора.

Для возведения моста пришлось выкупить 29 участков, чьи владельцы получили 107 млн руб. компенсации. Из Зашекснинского района в зону строительства попали 10 участков, 3 из которых принадлежат муниципалитету. Владельцы еще 7 участков получат 45 млн руб. компенсации. До 15 апреля в Росавтодор и министерство дорожного хозяйства должны подать документы для утверждения решения о строительстве. Техническое обоснование возведения моста не готово до сих пор, поэтому не ясно, как без него собирались начинать строительство в прошлом году.

Длина нового моста, включая подъездные пути, составит 6,5 км. Это будет шестиполосный мост, с пропускной способностью 50 тыс. автомобилей в день. Он разгрузит на 40% Октябрьский мост. В настоящий момент в Череповце действует всего один мост через р. Шексна, но он устарел, так как был построен еще 30 лет назад.





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