В исправительной колонии Вельска появится участок по изготовлению сухих и консервированных овощей
В ИК №14 УФСИН РФ по Архангельской области откроется производство консервированных и сухих овощей. В помещении Центра трудовой адаптации для осужденных идут ремонтные работы. Здесь последовательно расположат участки приема, складирования, предварительной обработки и измельчения овощей, термообработки банок, закатывания, автоклавирования, упаковки.
Для цеха закуплено основное оборудование. Здесь будет сушильная камера, пищеварочный котел, укупорочная и термоупаковочная машины. Роликовый инспекционный стол приобретен для сортировки продукции, для подготовки тары — моющая установка и стерилизатор для банок, парогенератор.
Около 6 млн руб. было выделено на покупку оборудования в рамках федеральной программы.
На участке организуют выпуск сухих овощей (лука, картофеля, капусты, моркови и свеклы). Из маринованных овощей планируют выпускать свеклу, лук, морковь, капусту, консервированные борщи, щи и рассольники.
Работать будут 7 осужденных, а при максимальной загрузке - 14.
Открытие намечено на осень.
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