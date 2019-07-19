В исправительной колонии Вельска появится участок по изготовлению сухих и консервированных овощей

В ИК №14 УФСИН РФ по Архангельской области откроется производство консервированных и сухих овощей. В помещении Центра трудовой адаптации для осужденных идут ремонтные работы. Здесь последовательно расположат участки приема, складирования, предварительной обработки и измельчения овощей, термообработки банок, закатывания, автоклавирования, упаковки.



Для цеха закуплено основное оборудование. Здесь будет сушильная камера, пищеварочный котел, укупорочная и термоупаковочная машины. Роликовый инспекционный стол приобретен для сортировки продукции, для подготовки тары — моющая установка и стерилизатор для банок, парогенератор.



Около 6 млн руб. было выделено на покупку оборудования в рамках федеральной программы.



На участке организуют выпуск сухих овощей (лука, картофеля, капусты, моркови и свеклы). Из маринованных овощей планируют выпускать свеклу, лук, морковь, капусту, консервированные борщи, щи и рассольники.



Работать будут 7 осужденных, а при максимальной загрузке - 14.



Открытие намечено на осень.