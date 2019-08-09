В Архангельске начал работу одел по организации похорон

арх >> Общество >> 09.08.2019

В горадминистрации Архангельска принято решение о создании структуры, ответственной за функционирование кладбищ. Ее планируют организовать на базе Информационно-расчетного центра.

Сейчас к формированию нового отдела уже приступили. Сначала нужно решить юридические вопросы в УФАС и выяснить, не является ли нарушением закона передача муниципальному учреждению админфункций без передачи полномочий по земле. Проверка может занять много времени, но к концу года результат точно будет готов. Если решение УФАС будет положительным, начнется процесс создания отдела, подбор кадров.


Подразделение призвано обеспечивать работу городских кладбищ. В его обязанности войдет контроль за соблюдением правил поведения на кладбищах, регистрация захоронений, выделение участков для погребения, создание архива документом по захоронениям и мн. др.

Городским властям придется пересмотреть вопрос финансирования кладбищ, поскольку в последние годы они не выделяли денег даже на благоустройство территории, но при этом принимали неоднозначные решения, например, запретили въезд транспорта на территорию кладбищ.





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