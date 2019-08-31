Вышла в свет книга-атлас "Череповец: кольца истории"

Вологодская область >> Общество >> 31.08.2019

В ЦГБ им. В. Верещагина состоялась презентация книги "Череповец: кольца истории", авторами которой стали А. Мокин, Е. Булатова. Они представили историко-географический атлас, показав в интересной форме историю города. Пока книга издана небольшим тиражом в 1 тыс. экземпляров в издательстве "Порт-Апрель".

На встрече присутствовало около 70 человек, среди которых были ветераны ВОв и труда, а также труженики тыла. Авторов поблагодарил член совета Вологодского отделения "БОЕВОГО БРАТСТВА" и депутат гордумы Череповца Г. Малышев.

История города представлена в главах: до 1917 г. периодами по 50 лет, а после революции - по 10 лет. Каждая глава имеет карту периода, воспоминания старожилов. 4 первых главы написаны Мокиным, с пятой - Булатовой.

На некоторые факты истории представлен не традиционный взгляд. К примеру, из книги в книгу давно переходит факт о богоборческой власти, взорвавшей Благовещенскую церковь, хотя есть воспоминания очевидца, который это опровергает.

Книга представляет историю Череповца в период 1777-2000 гг.





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