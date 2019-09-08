В Усинске отмечают День города

Республика Коми >> Общество >> 08.09.2019

Усинск начал отмечать праздник еще два дня назад. Вчера в городе открыли вторую часть "Тропы здоровья", в ДК прошел концерт А. Татаринцева и ансамбля "Творческое содружество музыкантов", а в фойе дома культуры была презентована экспозиция, посвященная 35-летию города. "Северный карнавал" с шествием театрализованных колонн прошел по ул. Нефтяников к пл. им. Аллы Босовой. Для молодежи открылся фестиваль "Наш город молод", в рамках которого на пл. Босовой можно было увидеть выступление театра огня и света "Без границ" (Санкт-Петербург), шоу канатоходцев, услышать кавер-группу "Лайм" и питерскую 3XL PRO TEAM.

Сегодня состоится семейный фестиваль "Детство-Град", кулинарный фэст "Рецепт счастья "Семейный пирог", подведут итоги конкурса "35 кадр. Необычное в привычном", откроется "Творческая лаборатория".

На аллее семьи в 13:00 пройдет музыкальный батл, продолжат работу интерактивные площадки "Игры детства", "Читай с РДШ", "Энергия детства", "Сила РДШ", лаборатория "Центроград", ярмарка "Лавка чудес" и "Все по 35". Вечером состоится шоу сыктывкарских барабанщиков и концерт "Турбомода", участников проекта "СУПЕРДИСКОТЭКА".





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