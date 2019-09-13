Международные соревнования кинологических служб таможенных органов Европы, Азии и СНГ проходят в Петрозаводске

Республика Карелия >> Общество >> 13.09.2019

С 9 по 13 сентября в республике впервые проходят состязания кинологических служб таможенных органов. На стадионе "Юность" каждый день собираются сотни зрителей, желающих увидеть умение собак и их хозяев.

В Петрозаводск приехали 16 специалистов с собаками из 11 стран: Словакии, Азербайджана, Финляндии, Аргентины, Чехии, Израиля, Республики Корея, Турции, Франции, Эстонии, Латвии, России которые выступают в командном и личном зачете.

На соревнованиях побывал и глава Карелии А. Парфенчиков с мэром Петрозаводска И. Мирошник. Парфенчиков отметил важность таможенных органов, общие угрозы для всех стран, такие как терроризм и наркотрафик. Только общие усилия уполномоченных органов могут противостоять проблемам.

Зрители увидели способности служебных собак. Псы в импровизированной ситуации находили запрещенные предметы, боролись с условными преступниками, показывали мастерство на полосе препятствий. Программа состояла и из показательных выступлений кинологов с собаками, поиска денег, сигарет в багаже, а также детской программы "Профессия – кинолог".

Сегодня состоится закрытие соревнований с торжественным награждением победителей.





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