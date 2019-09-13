Воркутинские чиновники больше не будут кататься бизнес-классом и отдыхать вип-зонах

Мэр Воркуты И. Гурьев объявил, что горсовет принял решение 3 года назад, а муниципальным чиновникам не оплачивали поездки в командировку высоким классом.



Так приостановлена практика оплаты чиновникам проезда во время служебных командировок по высшему разряду с 2020 г. Теперь они смогут ездить за государственный счет в поездах СВ, летать в самолетах бизнес-классом, пользоваться vip-залами. Это постановление распространяется на органы исполнительной власти, но не запрещает проводить командировки с комфортом, только оплачивать допуслуги придется за свой счет. Только глава Коми С. Гапликов и первый зампредседателя правительства Коми М. Порядин стали исключением из правил.



Решение отказаться от повышенного класса комфортности поддержал мэр Воркуты И. Гурьев и мэр Инты Л. Титовец. Они высоко оценили решение правительства Коми. Также они поддержали решение проводить заседания кабмина путем видео-конференции, а не личного участия глав муниципалитетов, что позволит местным бюджетам немного сэкономить деньги на командировочные расходы чиновников.