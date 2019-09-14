В череповецком парке Победы открылись партизанские блиндажи

Экспозиция парка воссоздает атмосферу партизанского быта во времена ВОв. Крупные боевые сражения обошли регион, но вологжане активно присоединялись к партизанским отрядам. Имя одного партизана даже присвоили улице Череповца. Б. Окинин в 1941 г. ушел добровольцем на войну и погиб, прикрывая товарищей.



Партизанский отряд "За родину", состоящий из 100 вологжан, принимал участие в сражения с финнами и уничтожил 700 солдат врага и 4 гарнизона. Состоящие в отряде партизаны сначала проходили обучение, после чего направлялись на линию фронта к Онежскому озеру, где шли бои с финнами.



В парке Победы можно увидеть шалаши, кострище, скамейки, котелок. Инсталляция "Партизанская деревня" предполагает полный осмотр шалашей изнутри. Музейщики работали над экспозицией сами. Из ели, елового лапника построили шатровый шалаш, шалаши-навесы. Рядом развели "партизанский" костер. Деревья предоставил Череповецкий лесхоз, а шалаши делали по чертежам и рекомендациям Наркомата обороны для временных укрытий партизанских отрядов, диверсионных разведывательных групп.