Семейный конкурс пройдет в Ненецком округе

Целью ежегодного конкурса, который проводится в НАО среди молодых семей, - повышение престижа и роли молодой семьи, формирование семейных традиций и ценностей.



Конкурс пройдет 5 октября в зале Ненецкого аграрно-экономического техникума. Его участниками станут семейные пары, у которых есть дети и которые состоят в официальном браке. Молодым семьям придется выполнить 6 заданий, среди которых визитка, музыкальный конкурс, интеллектуальная викторина, специспытания для родителей, конкурс групп поддержки. Жюри будет оценивать артистизм и оригинальность, а также художественное оформление. Не останется без внимания и активность болельщиков, за которую также будут начисляться баллы.



Окружной конкурс проводится в НАО 9-й год подряд. Его организует Региональный центр молодежной политики НАО. Чтобы стать участником конкурса нужно подать пакет необходимых документов и зарегистрировать членов своей семьи на портале АИС "Молодежь России". Какими в этом году будут призы победителям, не сообщается, поэтому стоит ждать сюрпризов.