Со строительством садика на ул. Карпогорская в Архангельске возникли сложности
Замглавы Архангельска по горхозяйству В. Акишин побывал на объекте с проверкой.
Возведением детсада занимается СМУ №1 Саранска (Мордовия). Администрации города недовольно ходом и качеством работ, в том числе тем, что строительства уже не укладывается в сроки. Подрядчик не раз заявлял об активизации работ, но обещания не были выполнены.
На стройке не хватает людей, график не соблюдается, но это проблема подрядчика. С понедельника начнутся выездные мероприятия при участии главы города и представителей прокуратуры.
Будут приглашены собственники компании. Горадминистрация будет делать все возможное, чтобы объект был построен по всем стандартам и сдан, поскольку это социальный объект, которого очень не хватает. Вопрос находится на контроле правительства региона.
Цена муниципального контракта на строительство детского сада 194 млн руб., вместимость садика – 280 детей. По договору объект должен быть сдан осенью. Разорвать контракт с подрядчиком нужно было раньше, поскольку даже не специалисты видят, что работы выполнены на уровне неопытных школьников.
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