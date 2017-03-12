Благотворительный марафон "Добрый Североморск" стартует в Североморске

Мурманская область >> Общество >> 12.03.2017

"Добрый Североморск" – благотворительный марафон, стартовавший в городе с целью вовлечения жителей, бизнесменов, власти в решение социальных проблем, возрождение милосердия и благотворительности. Участниками марафона могут стать юридические лица, частные лица, которые осуществляют благотворительную деятельность, и благополучатели. Это возможность показать, насколько люди с разным достатком неравнодушны к проблемам людей, которые нуждаются в помощи. В первую очередь это инвалиды, у которых потребностей больше, чем у здоровых людей, а доходы меньше.

Неравнодушные граждане могут оказать помощь социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным в качестве юрлиц, являющихся организациями инвалидов и действующие в Североморске.

Уже стало традицией брать участие в марафоне в качестве благополучателей Североморской горорганизации Всероссийского общества инвалидов и первичной организаций Всероссийского общества слепых.

В 2017 г. объединения инвалидов планируют проведение акции по сбору средств на оказание помощи инвалидам, покупку индивидуальных средств реабилитации и медпрепаратов. Сбор организуют с помощью урн, которые установят на предприятиях, в организациях, и с привлечением волонтеров в рамках проведения городских спортивных и культурных мероприятий. Также денежную поддержку можно оказать в виде пожертвований на банковские счета благополучателей.

Напомним, что в Североморске благотворительная акция проводится пятый раз, и с каждым годом желающих принять в ней участие становится больше. Социально ориентированные некоммерческие организации, желающие принять участие в марафоне в этом году, могут подавать заявки в оргкомитет до 20 марта.





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