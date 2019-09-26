Санатории "Зеленый бор" в Тотемском районе могут ликвидировать

Вологодская область >> Общество >> 26.09.2019

Закрывать или не закрывать санаторий, решат на публичных слушаниях 7 октября. Почему такой вопрос встал, в региональном Минздраве не сообщают. В обсуждении может принять участие каждый, кто прописан в поселке. Для этого нужно прийти в здание санатория к 12:00 с документом с пропиской.

"Зеленый бор" находится в Десятине и работает с 1935 г. Здесь был санаторий для больных туберкулезом суставов и костей, а в 1977 г. сюда стали привозить детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, лечили болезнь Пертеса, врожденные вывихи бедра, сколиоз, нарушение осанки, рахит. Пациентам учреждения было 8 - 12 лет.

Сейчас санатории также специализируется на лечении детей, причем как совсем маленьких, от 3-х месяцев, до подростков 14 лет. Здесь с ними занимаются учителя из близлежащей школы, а процесс обучения проходит по полной программе.

Причиной закрытия "Зеленого бора" может стать экономическая убыточность или уменьшение финансирования со стороны государства. Местные жители, скорее всего, будут против закрытия, поскольку санаторий им давал рабочие места.





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