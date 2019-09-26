В Череповце выбрали "Человека года"

Депутаты Череповецкой гордумы выбрали победителей городского конкурса "Человек года". Им стали лучшие представители в разных номинациях, которые продемонстрировали эффективную и активную работу на благо региона.



Смирноа А., главный архитектор компании "Апатит", получила награду в области хозяйственной и экономической деятельности. Печников Н., председатель отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, Вооруженных Сил, труда, правоохранительных органов, получил признание за общественную деятельность. Гусева Л., замначальника управления коммуникациями и по работе с инвесторами, советник гендиректора "Северсталь Российская сталь" по связям с госорганами, общественностью отмечена за работу в социальной сфере. Мажарова Ю., председатель областной организации из Вологды "БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!" стала лучшей среди молодого поколения.



Также в рамках конкурса был проведен лучший социальный проект текущего года - "Путешествие по Вологодчине", автором которого выступила Воронова О., председатель "Союза женщин Череповца".



Но награду своих героев пока не нашли. Это будет сделано позже, в торжественной обстановке во время празднования Дня города.