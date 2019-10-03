В Архангельске открыли памятник "Детям войны"

На пересечении пр. Троицкий и ул. Карла Маркса открыт памятник "Детям войны".



Инициатором установки стало отделение Военно-исторического общества, а помощь в установке оказал холдинг "Аквилон Инвест". Также его силами была благоустроена территория вокруг монумента. Во сколько обошелся монумент, инвестор предпочитает не говорить.





В церемонии открытия приняли участие ветераны ВОв, научный директор Военно-исторического общества М. Мягков, руководители города, области, представители общественности.



Монумент создавался на основе воспоминаний детей военных лет, а воплощение получил благодаря скульптору Д. Стритовичу из Москвы. Он рассказал, что работа над монументом продолжалась 1,5 года. Он подошел к работе с особым вниманием с точки зрения исторического соответствия, а детали обсуждались с местными ветеранами и представителями научного сообщества. Весит монумент 20 тонн, изготовлен из гранита. Его делали в Москве, в готовом виде привезли в столицу Поморья. Деньги на транспортировку выделила РВИО.