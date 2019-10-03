Рельсовые автобусы будут курсировать между Северодвинском и Архангельском

Архангельская область >> Общество >> 03.10.2019

В 2020 г. на пригородных рейсах в регионе появятся 7 рельсовых автобусов марки РА-3. Их эксплуатация стартовала в августе, когда они заменили обычные поезда на маршрутах между Архангельском и Северодвинском, Северодвинском и Ненокса.

На новых автобусах решил прокатиться и оценить губернатор Поморья И. Орлов в сопровождении мэра Архангельска И. Годзиша. Планируется постепенно отказаться от пригородных электричек и заменить их рельсовыми автобусами РА-3. У них большая вместимость, и для пассажиров они более комфортны, в них особая конструкция и обустройство салона. Сейчас вопрос расширения парка прорабатывается, решается, сколько автобусов понадобится региону.

Железная дорога сможет разгрузить автодорожный трафик, что особенно важно во время капремонта старого моста.

Напомним, что в тестовом режиме рельсовые автобусы проверяли почти два месяца, в результате чего АО "СППК" и Северная железная дорога приняли решение продлить эксплуатацию данного вида транспорта минимум до конца текущего года.





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