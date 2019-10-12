Петрозаводск и Тюбинген отмечают 30 лет побратимских связей

Республика Карелия >> Общество >> 12.10.2019

В Петрозаводске находится с визитом делегация с заммэра Тюбингена по вопросам спорта, соцзащиты и культуры Д. Харш. Она прибыла по случаю 30-летия побратимских связей двух городов. В горадминистрации состоялась встреча делегации с мэром Петрозаводска И. Мирошник. 

Она отметила, что Германия является примером взаимоотношений с Россией, когда научные, образовательные и культурные связи настолько активны, самостоятельны, эффективны, что контакты административные отходят на второй план. 

Немцы поделились своими впечатлениями о Петрозаводске, выразив надежду на продолжение связей своих городов-побратимов, развитие сотрудничества, в том числе в новых формах.

Глава столицы республики подарила заместителю мэра города-побратима сертификат о том, что одной из улиц Петрозаводска присвоено имя "Тюбингенская улица". Она находится в микрорайоне "Древлянка-6", где целый квартал решили назвать в честь городов-побратимов. В 2018 г. комиссия, занимающаяся присвоением наименований улицам, одобрила это предложение.





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