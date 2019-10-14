В Стризнево открылся аквапарк

Аквапарк находится в центре Y.E.S. на 6 тыс. квадратах. Здесь 12 горок, джакузи на улице, банный комплекс, спа-комплекс, ресторан. Ежедневно здесь могут отдыхать 600 человек. Это отличное время, где можно почувствовать себя на море даже холодной зимой.



Центр отдыха и туризма является успешным проектом создания туристско-рекреационных кластеров. Губернатор региона О. Кувшинников считает, что зоопарк, горнолыжный комплекс, стрелковый клуб, "Динопарк" давно стали любимыми локациями для отдыха вологжан и гостей. Парк находится на трассе А-114, где планируют установить информационный указатель, а к Стризнево отремонтировать дорогу, на что выделят в 2020 г. 150 млн руб. Пока добираться до аквапарка неудобно, но это проблему также постараются решить.



В прошедшие выходные аквапарк принял первых посетителей. Стоимость посещения 400-1500 руб. в зависимости времени посещения и возраста посетителя. Сейчас билеты можно купить только на месте, но в скором времени начнет работу онлайн сервис продажи билетов.