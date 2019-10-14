В Стризнево открылся аквапарк

Вологодская область >> Общество >> 14.10.2019

Аквапарк находится в центре Y.E.S. на 6 тыс. квадратах. Здесь 12 горок, джакузи на улице, банный комплекс, спа-комплекс, ресторан. Ежедневно здесь могут отдыхать 600 человек. Это отличное время, где можно почувствовать себя на море даже холодной зимой.

Центр отдыха и туризма является успешным проектом создания туристско-рекреационных кластеров. Губернатор региона О. Кувшинников считает, что зоопарк, горнолыжный комплекс, стрелковый клуб, "Динопарк" давно стали любимыми локациями для отдыха вологжан и гостей. Парк находится на трассе А-114, где планируют установить информационный указатель, а к Стризнево отремонтировать дорогу, на что выделят в 2020 г. 150 млн руб. Пока добираться до аквапарка неудобно, но это проблему также постараются решить.

В прошедшие выходные аквапарк принял первых посетителей. Стоимость посещения 400-1500 руб. в зависимости времени посещения и возраста посетителя. Сейчас билеты можно купить только на месте, но в скором времени начнет работу онлайн сервис продажи билетов.





Рекомендуем по теме:

Самый крупный в Карелии ФОК с развлекательным центром открылся в Петрозаводске

В Печоре появится новый парк отдыха

В Череповце хотят отремонтировать Художественный музей

Базу отдыха "Лукоморье" под Архангельском выставили на продажу за 150 млн руб.

Горнолыжный комплекс может появиться в Коле

В Кировске построят аквапарк


Началась эвакуация опасных понтонов на берегу Белого моря

"Зеленый рекорд" состоялся в Мурманске

Сыктывкарский бизнесмен не захотел восстанавливать здание сгоревшей школы №13

В Мурманском театре кукол проходит IX Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона

К 2025 г. вторых смен в школах Ухты не будет

В Нарьян-Маре прошла встреча губернатора НАО и руководителя российско-вьетнамского предприятия В. Клинчева

Допвыборы в горсовет Петрозаводска закончились скандалом
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета