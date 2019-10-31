После капремонта открылся мост через р. Шилега

На автотрассе Ясный – Русковера открыто движение по мосту через Шилегу. Он возведен Мезенским дорожным управлением за рекордно короткий срок. Этот мост важен для Пинежского района, поскольку находится на дороге, соединяющей райцентр с Архангельском. Трасса отличается повышенной интенсивностью движения, именно по ней активно перевозят лес.



Прежний мост был деревянным и находился в предаварийном состоянии. И. Лыков, глава Мезенского дорожного управления, рассказал, что для компании мост стал определенной вехой в истории. До этого компания не строила полностью железобетонных переправ, а новое сооружение – капитальный железобетонный мост из 150 кубометров монолитного железобетона. Его длина 42 м, ширина 8 м, мост имеет две полосы движения.



В 2019 г. особое внимание компания уделяла ремонту устаревших мостов региональной сети дорог. Эта работа всегда была в приоритете, а в текущем году, согласно действующей программе капремонта, в Архангельской области уже восстановлено 10 мостовых сооружений.



