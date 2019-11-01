В честь всемирного дня шопинга в Майском пройдет масштабная ярмарка

Вологодская область >> Общество >> 01.11.2019

9 ноября ярмарочная площадка у въезда в пос. Майский Вологодской области соберет фермеров и производителей Вологодского района. Здесь можно будет купить молочную продукцию, фермерские сыры, колбасные изделия, мясо, мед, скатерти и полотенца, произведения народных ремесленников, бижутерию. Также будет организована масштабная культурная программа с выступлениями творческих коллективов, конкурсам и соревнованиями. У посетителей будет возможность вкусно перекусить, выпить горячий чай и кофе.

Ярмарка пройдет в рамках проекта "Вологодские луга. Продукты от фермеров". Напомним, что этот бренд является символом высокого качества и натуральности продукта. Реализовать продукцию на ярмарке могут все желающие. Торговые места им будут предоставлены бесплатно. Но как будет контролироваться качество товара, организаторы не сообщают.

Заявки на участие в ярмарке в качестве продавца нужно подать заранее в отдел экономики администрации Вологодского района. Можно это сделать в телефонном режиме или написать на e-mail.





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