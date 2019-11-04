Скамейки в подогревом в Молодежном сквере Мурманска греть отказываются

Мурманская область >> Общество >> 04.11.2019

Новые скамейки, недавно установленные в Молодежном сквере, не согревают. Снег на них не тает, они покрылись корочкой льда и сидеть на них невозможно, хотя было заявлено, что они будут с подогревом. Зарядки USB на них тоже не работают, как и подсветка. На проект скамеек с подогревом выделили огромную сумму, но ничего не работает, а горожане чувствуют себя обманутыми.

Власти по этому поводу хранят молчание, а горожане предполагают, что скамейки не выдержали суровых морозов (сейчас в Мурманске -14 градусов). Но их разработчики должны были учесть особенности погоды в городе. Есть мнение, что скамейки еще не подключили к теплу.

Недовольны люди в внешним видом сидений, которые больше напоминают безобразные тумбы. Они очень неудобные, поскольку нет спинки, некуда облокотиться.

В организации "Парки и скверы" сообщили, что лавочки подключат до 10 ноября. Они будут работать на ул. З. Космодемьянской, на пл. "Пять углов", у велодорожек на Семеновском озере. Скамейки смогут работать даже при температуре -40 градусов.





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