В Поморье прошла всероссийская "Вахта-памяти"
На "Вахту памяти" в Архангельск приехали представители поисковых отрядов из 70 регионов России. Всего участников было более 150.
15 ноября прошли ключевые мероприятия "Вахты памяти". Участники вспомнили погибших в ВОв, возложили цветы и венки к Вечному огню. На торжество пришли родственники найденных солдат Красной армии, а современники получили копии наградных документов, медальоны. Торжественный вечер к 30-летию поискового движения Поморья состоялся в клубе "Патриот".
16 ноября поисковики обсудили за круглым столом организационные вопросы, подвели итоги 2019 г. и составили планы на будущее. В этом году удалось захоронить 400 бойцов, найдено 32 медальона, 6 именных вещей. Раскопки продолжаются в Архангельской области при участии взрослых и детских поисковых отрядов.
Руководитель местного отделения Поискового движения Е. Недзвецкая поблагодарила ребят за проделанную работу и энтузиазм, который не иссякает и позволяет совершать новые полезные дела. После этого состоялось торжественное закрытие "Вахты памяти".
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