В Петрозаводске пройдет занятие "Университета серебряного возраста"

Республика Карелия >> Общество >> 20.11.2019

Сегодня в отделении Пенсионного фонда Карелии пройдет тематическая встреча в рамках проекта "Университет серебряного возраста". Занятие для пенсионеров проведет психолог Е. Погодина, которая расскажет о методе, позволяющем быстро выработать навык саморегуляции. Это поможет пресекать рост нервного напряжения, снимать стрессы для выхода из кризиса, вызывать нейтральное состояние, помогающее разгрузить мозг.

На практике желающие смогут выполнить упражнения самостоятельно. Метод не имеет противопоказаний, поэтому не требует особых средств, дооборудования и медикаментов.

Принять участие во встрече приглашают всех желающих. Занятие состоится в зале отделения ПФР на ул. Кирова,23 в 15:00.

Напомним, что "Университет серебряного возраста" часто проводит занятия для пенсионеров. Они разноплановые, но объединены одной задачей – сделать жизнь пожилого человека проще и интереснее. Пенсионеры активно посещают занятия, поскольку для них это не только новые знания, но и возможность пообщаться со сверстниками.





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