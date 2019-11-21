В Нарьян-Маре почтили память участников оленно-транспортных батальонов

На Аллее славы Нарьян-Мара прошел митинг, посвященный памяти участников оленно-транспортных батальонов и разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье.



Мероприятие посетил губернатор Ненецкого округа А. Цыбульский. Он отметил, что важный вклад в победу внесли оленно-транспортные батальоны. Их силами на фронт доставлялись тонны боеприпасов, вывозились тысячи раненых с полей сражений. В годы ВОв было сформировано 5 оленно-транспортных батальонов, в которые входили ненцы, коми, русские, украинцы. Ненецкий батальон воевал на Карельском фронте и свой долг выполнил достойно.



На мероприятие пригласили внуков бойцов, служивших в оленно-транспортных батальонах региона. Они поделились воспоминаниями о рассказах своих дедов и рассказали о том, как в их семьях чтут память героев.



В почетном карауле на Аллее памяти были участники военно-патриотического клуба "Поиск", которые на протяжении многих лет благоустраивают могилы павших героев ВОв и занимаются захоронением на местах боев Карельского фронта.