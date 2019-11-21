Изменились затраты на съем жилья для учителей в НАО

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 21.11.2019

Срок компенсации решили увеличить с 3 до 5 лет. Также расширена категория учителей, которые могут претендовать на меру соподдержки.

Проект принят на заседании окружной администрации, которое провел А. Цыбульский. В документе уточняются категории учителей, которым полагается компенсация затрат за съем квартир. Раньше эта допмера соцподдержки распространялась на педагогов дошкольного и общего образования, сейчас ежемесячная компенсация положена работникам системы профобразовательных организаций.

Порядок предоставления выплат остался прежним: нужно быть признанным нуждающимся в жилье в Нарьян-Маре или пос. Искателей, быть на учете  Департамента соцзащиты, получить выплату по линии своей образовательной организации.

Размеры выплат не изменились. На специалиста или семью из 2 человек положена сумма компенсации 10 тыс. руб. в месяц, на семью от 3 человек – 15 тыс. руб. Деньги выплачиваются из окружной казны.

После принятия распоряжения в округе получать компенсацию будут 9 учителей профобразовательных организаций. Из бюджета НАО на эти цели направлено 330 тыс. руб.





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