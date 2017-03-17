"Водоканал" Архангельска довел жителей Архангельска до засухи

Архангельская область >> Общество >> 17.03.2017

Прокуратура Архангельска провела проверку работы МП "Водоканал" после недавно произошедшей аварии. Предприятие нарушило абсолютно все нормы предоставления услуг населению!

Напомним, недавно в городе возникла пробоина, по причине чего местные жители более чем на сутки остались без воды. Предприятие поздно предупредило о необходимости сделать запасы, и некоторые утром не смогли ни попить чай, ни помыться.

Заммэра Акишин обещал, что воду дадут к пяти часам вечера, но этого не произошло. После этого один из представителей "Водоканала" взял инициативу на себя и ежечасно начал описывать ход работ на своей страничке в соцсети. Люди возмущались тем, что банальную пробоину пришлось чинить так долго, несмотря на уверения руководства "Водоканала", что оно делает все возможное. Специалисты утверждают, что решить проблему можно было за полдня максимум, а работники МП в очередной раз продемонстрировали свою несостоятельность.

Руководство Архангельска объявило о том, что подвоз воды к домам будет организован по графику, который для удобства горожан опубликовали. Но водовозы не придерживались его, заставляя людей часами сидеть в ожидании. Кроме того, воду смогли получить только на центральных улицах городах, а отдаленные участки так и остались с пустыми канистрами. Учитывая мороз, гололед и снежную кашу, идти к приехавшей цистерне даже через несколько кварталов было невозможно. Большая часть города просидела "всухую", запасаясь водой в ближайших магазинах и супермаркетах, а особенно ушлые предприниматели продавали ее втридорога.

"Водоканал" ничего кроме возмущения людей не получил. Прокурор распорядился обязать директора предприятия провести перерасчет за отсутствие водоснабжения. Но местные жители, возмущенными уже не первым проколом муниципального предприятия, намерены требовать у властей города повлиять на обслуживающую город компанию, уволить руководство и предъявить ей жесткие условия, которые она сейчас не выполняет.





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