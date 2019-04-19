В Архангельске выбрали обладателей награды "Достояние Севера"

На заседании оргкомитета состоялось голосование, в рамках которого определены дипломанты и победители общественной награды.



Накануне развернулись дебаты. Свои кандидатуры отстаивали руководители региональных министерств, представители губернатора, главы муниципальных образований региона.



Председатель оргкомитета В. Фортыгин отметил, что в 2019 г. хорошо поработали все. Претенденты от районов были во всех номинациях, а членам оргкомитета непросто было выбрать "Достояние Севера".



В категории "Предприятие АПК" победила компания "Пежма" из Вельского района и ее гендиректор В. Шорохов. В категории "Предприятие производственной сферы" победу одержала компания "Северное ПО "Арктика" и ее гендиректор О. Логинов.



В номинации "Предприятие непроизводственной сферы" дипломантами стали Архангельский педагогический колледж, Шенкурский краеведческий музей, Шалакушский народный хор, а победители Архангельский молодежный театр и Архангельский институт открытого образования.



Церемония награждения состоится в театре драмы 14 декабря в рамках Ломоносовской ассамблеи.