В Архангельске выбрали обладателей награды "Достояние Севера"

Архангельская область >> Общество >> 24.11.2019

На заседании оргкомитета состоялось голосование, в рамках которого определены дипломанты и победители общественной награды.

Накануне развернулись дебаты. Свои кандидатуры отстаивали руководители региональных министерств, представители губернатора, главы муниципальных образований региона.

Председатель оргкомитета В. Фортыгин отметил, что в 2019 г. хорошо поработали все. Претенденты от районов были во всех номинациях, а членам оргкомитета непросто было выбрать "Достояние Севера".

В категории "Предприятие АПК" победила компания "Пежма" из Вельского района и ее гендиректор В. Шорохов. В категории "Предприятие производственной сферы" победу одержала компания "Северное ПО "Арктика" и ее гендиректор О. Логинов.

В номинации "Предприятие непроизводственной сферы" дипломантами стали Архангельский педагогический колледж, Шенкурский краеведческий музей, Шалакушский народный хор, а победители Архангельский молодежный театр и Архангельский институт открытого образования.

Церемония награждения состоится в театре драмы 14 декабря в рамках  Ломоносовской ассамблеи.





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