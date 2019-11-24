Ледокол "Михаил Сомов" вернулся в Архангельск

Архангельская область >> Общество >> 24.11.2019

Судно побывало в 43 точках на побережье Баренцева, Карского, Белого, Восточно-Сибирского, моря Лаптевых.

"Михаил Сомов" вернулся из экспедиции до Чукотки. Научное судно доставило груз на несколько полярных станций от Восточно-Сибирского до Баренцева моря, о чем рассказал замначальника СУМС А. Бараков. Ледокол ходил в рейс на станции Чукотского, Якутского, Северного УГМС, а крайней точкой был остров Врангеля. 80 дней команда капитана и вертолетчики второго Архангельского объединенного авиаотряда работали четко. В рейсе отрабатывались точки с группами на Северной Земле, Новосибирских островах.

Судно побывало на 32 полярных станциях, доставило 500 тонн продовольствия, топлива, оборудования для аэрологических исследований, стройматериалов. Специалисты провели ремонтные работы, обслуживание метеооборудования, техники для энергоснабжения и связи, восстановили работу автоматических метеостанций на островах Новой Земли и Русском. В рамках рейса "Михаил Сомов" доставил полярников на станции, забрал сотрудников ремонтных бригад и тех, кто поехал в отпуск.





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