Восстановлен мост через реку Вагу в Архангельской области

Архангельская область >> Общество >> 06.12.2019

В ноябре мост через Вагу в Вельском районе был поврежден ледоходом. Вчера он был полностью восстановлен.

Ремонтные работы на дороге Краски - Благовещенское закончены, а сообщение с с. Благовещенское налажено в обычном режиме. Построены пролеты, перила, сделан настил дорожной части сооружения. Это позволило возобновить автобусное сообщение, перевозки, наладить поставку продуктов, топлива, кормов для животноводческого комплекса "Важское", вывоз молока с завода на перерабатывающее предприятие.

Во время отсутствия сообщения людям приходилось перебираться через реку на катере центра гражданской защиты региона. Всего в районе дрейфующими льдами повреждено 3 моста.

В Севгидромете сообщают, что на Северной Двине и Ваге неполный ледостав, а на чистых участках, где нет льда, наблюдается прохождение густого ледохода и шугохода. Сейчас в регионе потеплело, поэтому ледостава на отрезке не будет до начала второй декады декабря. По этой причине не будет условий для возобновления работы ледовых переправ.





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