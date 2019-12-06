Восстановлен мост через реку Вагу в Архангельской области

В ноябре мост через Вагу в Вельском районе был поврежден ледоходом. Вчера он был полностью восстановлен.



Ремонтные работы на дороге Краски - Благовещенское закончены, а сообщение с с. Благовещенское налажено в обычном режиме. Построены пролеты, перила, сделан настил дорожной части сооружения. Это позволило возобновить автобусное сообщение, перевозки, наладить поставку продуктов, топлива, кормов для животноводческого комплекса "Важское", вывоз молока с завода на перерабатывающее предприятие.



Во время отсутствия сообщения людям приходилось перебираться через реку на катере центра гражданской защиты региона. Всего в районе дрейфующими льдами повреждено 3 моста.



В Севгидромете сообщают, что на Северной Двине и Ваге неполный ледостав, а на чистых участках, где нет льда, наблюдается прохождение густого ледохода и шугохода. Сейчас в регионе потеплело, поэтому ледостава на отрезке не будет до начала второй декады декабря. По этой причине не будет условий для возобновления работы ледовых переправ.