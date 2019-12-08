Повышение пенсионного возраста — катализатор оттока населения с Крайнего Севера

Архангельская область >> Общество >> 08.12.2019

Председатель профсоюза Мурманской области А. Первухин заявил, что по причине повышения пенсионного возраста с Крайнего Севера уезжают люди.

На IX Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" Первухин заявил, что нужно пересмотреть закон № 350-ФН. Лето длиннее не стало, полярная ночь тоже короче не стала, суточные перепады температур очень повышают смертность от сердечных и сосудистых заболеваний. Работать в таких условиях пожилым людям тяжело. За 8 месяцев население области на 3,7 тыс. человек сократилось, поскольку люди не хотят жить в Заполярье.

На выплаты пенсий в регионе уходит 0,07 % годового бюджета ПФ, а Заполярье приносит России свыше 20% ВВП. В этой связи важным шагом может быть возвращение жителям Севера ранее действующего возраста выхода на пенсию.

Зампред комитета Госдумы по проблемам Севера В. Пивненко сообщила, что поправки в закон о снижении пенсионного возраста можно обсудить после мониторинга в регионах, поскольку исследование необходимо для анализа ситуации с оттоком населения.





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