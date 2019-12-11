В Заполярье рассматривают возможность сделать 31 декабря выходным днем

31 декабря всегда был рабочим днем, если не выпадал на субботу или воскресенье. Но все знают, что в последний день зимы никто не работает. Люди празднуют Новый год с коллегами и считают минуты до ухода домой. Нерабочее настроение наблюдается у всех, поэтому работать в этот день экономически невыгодно.



В правительстве Заполярья хотят последовать примеру многих регионов, которые решили сделать 31 декабря выходным днем. Например, в Крыму, Томской области, Ставропольском крае и Ленинградской области решили перенести этот рабочий день на 28 декабря. И с точки зрения экономики это будет выгодно.



В Мурманске пока не решили, что делать, поэтому многим придется сидеть на работе полный рабочие день. Правительство города никаких комментариев не дает, хотя перенос рабочего дня оказалась бы на руку всем.



Напомним, что новогодние каникулы продлятся в этот раз с 1 по 8 января, а прибавиться ли к ним еще один день, в правительстве Мурманской области еще не решили. Возможно, 31 декабря станет выходным, но не во всех организациях.