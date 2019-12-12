14 декабря в ДК "Арктика" в Нарьян-Маре открывается гостиная-мастерская "Дом Нового года"

Жители и гости НАО 14 декабря могут посетить "Дом Нового года". В фойе ЭКЦ будет работать интерактивная площадка, где каждый может изготовить печатную продукцию по работам А. Пичкова. Студия "Берегиня" проведет акцию "Открытка доброты", в рамках которой можно вместе смастерить открытки жителям Пустозерского дома-интерната. Гостей также ждет игровая программа, студия аквагрима, несколько фотозон, голосование за лучший новогодний стол, новогодняя ярмарка от Центра развития бизнеса НАО.



Мастерская будет состоять из 30 мастер-классов, за участие в которых придется заплатить 50-300 руб. На них можно сделать открытки, эксклюзивные аксессуары, маски, подарки, научиться делать костюмы и праздничные наряды за несколько минут.



В 12.00 начнется дефиле детских новогодних костюмов, сделанных своими руками. В 13.00 можно поучаствовать в аукционе "Сундучок для Вареньки", купив изделия ручной работы. Выручка от продажи поступит на счет семьи В. Журавлевой.



Организатором мероприятие является Этнокультурный центр НАО. В 2018 г. гостиную-мастерскую посетило около 1,5 тыс. человек.