Атомный ракетный крейсер "Северсталь" отмечает 30-летие

Вологодская область >> Общество >> 23.12.2019

Представители Вологодского морсобрания отправились в Северодвинск поздравить экипаж подлодки с юбилеем.

Формально 30-летие ТК-20 "Северсталь" отметил 19 декабря. Тяжелый крейсер стратегического назначения является шестым кораблем проекта 941 "Акула". Он является подшефным Череповецкого металлургического комбината, который входит в состав ОАО "Северсталь". В 2004 г. крейсер выведен в резерв, поэтому стоял в очереди на утилизацию. Но вице-адмирал О. Бурцев отменил утилизацию, решил его отремонтировать, переоборудовать, оснастить 200 крылатыми ракетами.  

Справка. Крейсер ТК-20 включен в список кораблей ВМФ СССР в январе 1985 г. Его собрали в цехе "Севмаша" под номером 727. На воду крейсер спустили в апреле 1989 г. ТК-20 был в составе ВМФ СССР, Северного флота России, 18-ой дивизии 1-й флотилии подлодок на губе Нерпичья. Он совершил 8 боевых служб, сделал 3 ракетных выстрела. В последние годы крейсер "Северсталь" находится без движения у причала Беломорской военно-морской базы Северодвинска.





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