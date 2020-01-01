Более 400 долгожителей отметили юбилей в Петрозаводске

Весь год со знаменательными датами жителей столицы Карелии поздравлял президент РФ В. Путин и глава города И. Мирошник, а также специалисты горадминистрации.



В уходящем году 433 местных жителя столицы республики отметили 90-летний, 95-летний, 100-летний юбилеи. По информации горадминистрации, в городе пять человек отметили 100-летие, один – 101-й день рождения, двое – 102-й. В одной семье долгожителей одному человеку исполнилось 105 лет, а 3 его сестры в 2019 г. также отметили юбилеи. 80% долгожителей Петрозаводска – женщины.



Напомним, что самой взрослой в России жительницей была 123-летняя Т. Бисембеева, которая также была старейшей жительницей Земли. Она внесена в Книгу рекордов РФ, и в этом году была признана самым пожилым человеком страны, хотя в мировых списках долгожителей ее имени нет. В октябре Бисембеевой не стало, а до нее самой возрастной жительницей страны была Н. Шаова из Кабардино-Балкарии, которой было 128 лет. Долгожители традиционно чаще всего проживают в северных или южных регионах.