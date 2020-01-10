1,5 тыс. подростков трудоустроят в Петрозаводске в этом году

На временные работы в этом году трудоустроят 1,5 тыс. подростков из Петрозаводска. На трудоустройство подростков в течение 3 лет предусмотрено 11,7 млн руб. В этом году будет выделено 6,2 млн руб. Муниципалитеты республики выделили на трудоустройство в прошлом году 5 млн руб., что на 600 тыс. руб. больше, чем в 2018 г.



В 2019 г. 1549 подростков работали в Петрозаводске и районах Карелии. Среди них были и ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, которые нуждались в работе. Минимальный размер зарплаты, в том числе матподдержка, за 10 дней увеличился до 5,2 тыс. руб. с 4,3 тыс. рублей в 2018 г. Расходы бюджета Карелии составили 2,5 млн руб. (в 2018 г. - 1,6 млн руб.).



Также управление труда разработало нормативный акт, предусматривающий компенсацию затрат работодателя на зарплату несовершеннолетним гражданам. Проект проходит согласование. Владельцы организаций, предприятий, компаний должны быть заинтересованы в трудоустройстве молодежи, а для этого они не должны работать в убыток.