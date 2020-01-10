В Сыктывкаре открылся вытрезвитель

В новогодние праздники вытрезвитель, недавно открывшийся в столице Коми, принял своих первых посетителей.



С 30 декабря в местном наркодиспансере открыты две палаты отделения медосвидетельствования. Здесь уже побывали трое мужчин, и каждый провел на койке больше суток.



Для вытрезвления не применяются дополнительные средства, процесс идет естественным путем несколько часов без медвмешательства. В среднем длительность пребывания в палате составляет от 3 часов до одного дня. Если есть необходимость, сыктывкарцев осматривает психиатр-нарколог. Люди могут находиться в вытрезвители бесплатно за счет денег из республиканского бюджета.



Напомним, что в вытрезвители одна палата приспособлена для женщин, но пока постояльцев в ней не было.



Открытие вытрезвителя должно пресечь появление в общественных местах граждан в алкогольном опьянении. Изоляция убережет их от правонарушений, причем как с их стороны, так и в отношении их. Климат в городе суровый, поэтому вытрезвитель поможет избежать обморожений в состоянии опьянения.