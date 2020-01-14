Глава НАО принял участие в заседании, посвященном 298-й годовщине образования прокуратуры РФ

А. Цыбульский поздравил сотрудников прокуратуры с 298-й годовщиной образования прокуратуры России. На торжественном заседании он вручил благодарственные письма работникам и ветеранам ведомства.



Глава округа отметил, что в НАО сформировалась сильная команда прокурорского корпуса, способная решать ответственные задачи. 300 лет прокуратура считается важным государственным институтом, обеспечивающим правовую защищенность людей. От эффективности этой работы зависит вера населения в справедливость и закон.



Прокурор НАО Н. Егоров рассказал о высоких результатах работы, что стало возможным благодаря работе с органами госвласти, судебной системы, правоохранительными и контролирующими органами. Он поздравил присутствующих с праздником и наградил нагрудным знаком "Почетного работника прокуратуры РФ" зампрокурора НАО А. Панова. Знаком отличия также был отмечен прокурор Е. Белеевич за верность закону III степени.



На торжественное заседание были приглашены сотрудники, ветераны прокуратуры, представители органов власти, территориальных органов исполнительной власти.