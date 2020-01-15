В Мурманской области установлена новая льгота для детей ВОв

Мурманская область >> Общество >> 15.01.2020

С 2020 г. новая льготная категория появилась в Мурманской области - дети Великой Отечественной войны. Соцподдержка будет оказана гражданам, родившимся с 23 июня 1923 г. по 3 сентября 1945 г. Они будут получать ежемесячную выплату – 1,5 тыс. руб.

С 1 января закон региона также установил предоставление многодетным семьям единовременной выплаты вместо бесплатного земельного участка. Замена производиться по желанию членов семьи. Средний размер компенсации составляет 340 тыс. руб., а получить ее можно с февраля.

Также вступил в силу закон о льготе на транспортный налог для многодетных семей с 3 и более детьми. В состав такой семьи для получения льготы включены: усыновленные и родные дети до 23 лет, если они обучаются по дневной форме, приемные дети до 18 лет, ранее не учитывавшиеся в составе многодетной семьи.

Перераспределены полномочия органов самоуправления и госвласти в области градостроительства, земельных отношений в предоставлении земельных участков. В частности, утверждение нормативов проектирования, утверждение документации планировки территории переданы Министерству градостроительства Мурманской области.





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