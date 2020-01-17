В Карелии собрали 6 тыс. подписей за запрет передвижных цирков, дельфинариев, зоопарков на территории региона

После нападения медведя на дрессировщика во время циркового представления в Олонце жители Карелии стали собирать подписи за запрет цирков, зоопарков и дельфинариев в республике. Речь идет о передвижных организациях. На сегодняшний день общественники собрали необходимые 6 тыс. подписей и передали обращение главе Карелии и председателю Заксобрания региона. А. Парфенчиков обязан дать официальный ответ за петицию 25 января.



Общественники считают, что животные содержаться в плохих условиях, не получают должного ухода и питания.



После петиции глава Карелии провел опрос на своей странице в соцсети и получил 15 тыс. голосов в поддержку запрета передвижных цирков. Люди уверены, что каждый здравомыслящий человек поддержит инициативу, а жестокое отношение к животным прекратится. 80% передвижных цирков и зоопарков не обеспечивают животным должный уход и транспортировку.



Активные действия активистов привели к нескольким публичным заявлением А. Парфенчикова о необходимости ограничений и его визиту для консультации к руководителю Мосцирка Э. Запашному.