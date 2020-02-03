Петрозаводский аэропорт получил сертификат безопасности

Республика Карелия >> Общество >> 03.02.2020

Гендиректор аэропорта "Петрозаводск" А. Николаев рассказал, что с оформлением международного сертификата аэропорта возникли некоторые трудности. Несмотря на то, что нарушений в  безопасности аэропорта обнаружено не было, документы оформлялись долго, но это проблема технического характера, а безопасности пассажиров ничто не угрожает.

Сертификат безопасности получен 30 января. Его срок действия – 2 года. С 26 января, когда закончилось действие предыдущего сертификата, и до 30 января воздушная гавань находилась в плановой проверке Росавиации.

Замсекретаря Совбеза РФ провел совещание по поводу подготовки к празднованию 100-летию образования РК. Р. Нургалиев поднял на нем вопрос сертификации аэропорта. Замечаний к работе аэропорта нет, он продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, что 2 года назад проблема с получением сертификата была. Тогда было выявлено 28 проблем, которые удалось решить совместными усилиями правительства Карелии и руководства аэропорта. В частности, наладили охранную сигнализацию, видеонаблюдение, заключили договора на охрану.





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