Петрозаводский аэропорт получил сертификат безопасности

Гендиректор аэропорта "Петрозаводск" А. Николаев рассказал, что с оформлением международного сертификата аэропорта возникли некоторые трудности. Несмотря на то, что нарушений в безопасности аэропорта обнаружено не было, документы оформлялись долго, но это проблема технического характера, а безопасности пассажиров ничто не угрожает.



Сертификат безопасности получен 30 января. Его срок действия – 2 года. С 26 января, когда закончилось действие предыдущего сертификата, и до 30 января воздушная гавань находилась в плановой проверке Росавиации.



Замсекретаря Совбеза РФ провел совещание по поводу подготовки к празднованию 100-летию образования РК. Р. Нургалиев поднял на нем вопрос сертификации аэропорта. Замечаний к работе аэропорта нет, он продолжает работу в штатном режиме.



Напомним, что 2 года назад проблема с получением сертификата была. Тогда было выявлено 28 проблем, которые удалось решить совместными усилиями правительства Карелии и руководства аэропорта. В частности, наладили охранную сигнализацию, видеонаблюдение, заключили договора на охрану.