В мурманском Дворце творчества "Лапландия" состоялась военно-патриотическая игра "Защитник Отечества"

Страйкболисты, казаки и реконструкторы собрались в мурманском Дворце творчества "Лапландия". Здесь состоялась военно-патриотическая игра "Защитник Отечества".



Фестиваль подобного масштаба в регионе проводился впервые, и его главной особенностью был охват всех эпох развития Руси. Если раньше подобные мероприятия были узкотематические – Средневековье, ВОв и мн. др., то теперь представлены были все интересные эпохи.



Проект "Живая история" стал возможным благодаря поддержке Министерства образования региона. В нем смогли принять участие кадеты, школьники и гимназисты со всего Заполярья. Они с энтузиазмом становились частью квестов, общались между собой, играли, демонстрировали свои навыки.



Клуб исторической реконструкции "Фьерд" из Североморска предложил желающим примерять шлемы. Его представители утверждали, что шлем на голове помогает разложить в голове все по полочкам, прояснить мысли. Также ребята смогли посоревноваться в стрельбе из лука и взять самые простые уроки фехтования.



На игровых площадках дети увидели, как жилит славяне во время зарождения государства, знакомились наглядно с периодом междоусобиц и даже помогали Ивану Грозному объединять княжества, а Петру Первому - строить корабли. Под предводительством Кутузова школьники сражались под Бородино, а во время ВОв стояли плечом к плечу с советскими солдатами.



Это была только часть масштабного образовательного проекта "Живая история". Его целью было показать подрастающему поколению историю страны, потому что ни один учебник не сделает это лучше подобного фестиваля. Чтобы что-то запомнить, нужно принять в этом участие и пропустить через сердце.



Историко-культурная программа мероприятия включала интерактивные станции, исторические мастерские, можно было себя попробовать в ткацком и плотницком деле, в гончарном и кузнечном мастерстве, а также принять участие в мастер-классах по каллиграфии и историческому танцу.

