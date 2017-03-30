В Коми определили 11 самых опасных дорог республики

В Коми определили 11 проблемных участков дорог – лидеров по количеству ДТП. В Сыктывкаре находятся 10 из них, одиннадцатый - на въезде в Ухту.



В столице РК аварийными являются перекрестки с очень интенсивным движением. Только на Октябрьском проспекте в прошлом году выявлено 4 таких перекрестка. Кроме нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, главной причиной ДТП является повышенная загруженность проспекта. Решить проблему может малая объездная дорога на ул. Индустриальной.



Также в целях предотвращения ДТП администрация города запланировала дополнительно осветить улицы у пешеходных переходов, модернизировать светофоры. На них собираются увеличить период горения красного сигнала на 5 секунд. Рассматривается вопрос установки металлического барьера, разделяющего транспортные направления на Октябрьском проспекте. Снизить угрозу ДТП поможет реконструкция перекрестка в районе телецентра. Документация по этому проекту уже разработана и готова к рассмотрению.



В Ухте самым аварийным считается участок автодороги Сыктывкар-Ухта при въезде в город на Набережной Газовиков. Здесь последние насколько лет постоянно происходят ДТП. Одним освещением проблему решить вряд ли удастся, поэтому нужно пересмотреть организацию дорожного движения. В частности, рассматривается вариант расширения проезжей части, но этому мешает сеть подземных коммуникаций. Она слишком разветвленная, что не добавляет оптимизма разработчикам проекта. В мае-июне проблемное место планирует осмотреть комиссия, в которую войдут представители ГИБДД, департамента ЖКХ и администрации Ухты. После этого будет точно определен объем работ, размеры финансирования и сроки выполнения модернизации.







