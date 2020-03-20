И. Мирошник рассказала об эпидемиологической ситуации в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска И. Мирошник рассказала о том, как в ближайшее время будут работать школы, вузы, детсады.



Мирошник отметила, что в городе наблюдается совершенно необоснованная паника. Люди скупают отдельные категории товаров, в основном хозяйственные и продовольственные. Это привело к тому, что в некоторых супермаркетах полки опустели. Но ситуация находятся под контролем Минпромторга, органы госвласти Карелии также уверяют, что продуктов достаточного как на складах, так и на предприятиях, которые их производят. Запас дефицитных товаров восстановят в ближайшее время. Дефицита продовольствия нет, и он никому не угрожает.



В целях безопасности в городе закрыты все учреждения, в которых может скапливаться много людей. Не работают развлекательные заведения (кинотеатры, театры, развлекательные центры, спортзалы, некоторые торговые центры), школы, вузы, детсады.



Людей простят без необходимости не выходить из дома, и тем более не выезжать, соблюдать гигиену и выполнять общие требования противодействия коронавирусу. Людей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием, поскольку это временное явление, необходимое для остановки распространения коронавируса.