За режимом самоизоляции в Вологодской области будут следить 100 мобильных групп

Вологодская область >> Общество >> 23.03.2020

Вологодская область собрала 100 мобильных групп, в которые входят полицейские, соцработники, сотрудники Росгвардии. Они будут контролировать соблюдение режима самоизоляции. Решение об усилении контроля за самоизоляцией людей, прибывших из-за границы, принято региональным оперативным штабом при губернаторе.

Все люди, россияне и иностранцы, должны 14 дней находиться на домашнем карантине. Таких в области около 6 тыс. человек. Губернатор О. Кувшинников напомнил, что самоизоляция - это обязанность гражданина, и за несоблюдение предусмотрена уголовная и административная ответственность.

В ближайшее время мобильные группы обойдут всех вернувшихся из-за границы. Во время обхода будут выдаваться под подпись уведомления об информировании, рекомендации, анкеты, результаты которой будут внесены в электронную базу. Если люди живут в общежитиях, главы муниципальных образований должны обеспечить им самоизоляцию в отдельных помещениях.

Напомним, что зараженных коронавирусом в Вологодской области нет. На обследовании находятся 188 человек.





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