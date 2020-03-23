За режимом самоизоляции в Вологодской области будут следить 100 мобильных групп

Вологодская область собрала 100 мобильных групп, в которые входят полицейские, соцработники, сотрудники Росгвардии. Они будут контролировать соблюдение режима самоизоляции. Решение об усилении контроля за самоизоляцией людей, прибывших из-за границы, принято региональным оперативным штабом при губернаторе.



Все люди, россияне и иностранцы, должны 14 дней находиться на домашнем карантине. Таких в области около 6 тыс. человек. Губернатор О. Кувшинников напомнил, что самоизоляция - это обязанность гражданина, и за несоблюдение предусмотрена уголовная и административная ответственность.



В ближайшее время мобильные группы обойдут всех вернувшихся из-за границы. Во время обхода будут выдаваться под подпись уведомления об информировании, рекомендации, анкеты, результаты которой будут внесены в электронную базу. Если люди живут в общежитиях, главы муниципальных образований должны обеспечить им самоизоляцию в отдельных помещениях.



Напомним, что зараженных коронавирусом в Вологодской области нет. На обследовании находятся 188 человек.