Во дворце бракосочетания в Петрозаводске установили новые правила торжественных церемоний
Коронавирус вынудил руководство петрозаводского ЗАГС пойти на меры безопасности. В холле помещения установлен флакон с антисептическим средством, введены новые правила проведения церемоний, касающиеся количества гостей не церемонии бракосочетания.
Сейчас во дворце бракосочетаний висит объявление с текстом приказа комитета соцзащиты горадминистрации в целях защиты от коронавируса ввести ограничения по количеству гостей. Людей просят соблюдать новые правила, угрожая тем, что свадьба может не состояться.
Такая ситуация возмутила многих молодоженов, которые хотят видеть рядом с собой в самый важный момент их совместной жизни самых близких людей. Они не представляют, как сказать кому-то-то из родных не приходить в ЗАГС. В большой зал могут войти всего 20 человек, в малый зал – 10. Т. е. церемонию в малом зале могут увидеть только молодожены, их свидетели, а близкие родственники (мамы, папы, брать, сестры) могут попасть не все.
Сейчас в Карелии госпитализировано 32 человека, у которых диагноз не подтвержден.
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