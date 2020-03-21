Во дворце бракосочетания в Петрозаводске установили новые правила торжественных церемоний

Республика Карелия >> Общество >> 25.03.2020

Коронавирус вынудил руководство петрозаводского ЗАГС пойти на меры безопасности. В холле помещения установлен флакон с антисептическим средством, введены новые правила проведения церемоний, касающиеся количества гостей не церемонии бракосочетания.

Сейчас во дворце бракосочетаний висит объявление с текстом приказа комитета соцзащиты горадминистрации в целях защиты от коронавируса ввести ограничения по количеству гостей. Людей просят соблюдать новые правила,  угрожая тем, что свадьба может не состояться.

Такая ситуация возмутила многих молодоженов, которые хотят видеть рядом с собой в самый важный момент их совместной жизни самых близких людей. Они не представляют, как сказать кому-то-то из родных не приходить в ЗАГС. В большой зал могут войти всего 20 человек, в малый зал – 10. Т. е. церемонию в малом зале могут увидеть только молодожены, их свидетели, а близкие родственники (мамы, папы, брать, сестры) могут попасть не все.

Сейчас в Карелии госпитализировано 32 человека, у которых диагноз не подтвержден.





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