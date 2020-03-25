В Петрозаводске запретили несовершеннолетним появляться в общественных местах без масок и родителей

Республика Карелия >> Общество >> 25.03.2020

Глава Карелии А. Парфенчиков распорядился запретить несовершеннолетним появляться в транспорте и общественных местах без сопровождения взрослых и без масок. Но выполнить распоряжение оказалось сложно, так как масок в аптеках нет.

Минздрав Карелии направил обращение в Минпром России с просьбой содействия в предоставлении средств индивидуальной защиты.  Предприятия страны, изготавливающие маски, работают круглосуточно, поэтому средства индивидуальной защиты будут направлены в регионы в кратчайший срок. Бытовые маски вскоре также появятся в продаже в аптеках, торговых центрах, ларьках. Аптечные предприятия обеспечены масками, но по причине ажиотажа люди покупают больше, чем нужно, и кому-то масок не достается. 

Можно маски шить самим. Такие изделия нельзя называть на 100 % безопасными, но в какой-то степени они могут снизить вероятность заражения коронавирусом. Родителей просят не выпускать детей из дома без какой-либо защиты, и если нет медицинских масок, то использовать самодельные из многослойной марли.





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