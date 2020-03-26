"Умный" фонарь установили в Череповце

В череповецком сквере на пл. Металлургов решили установит "умный" фонарь.



Гендиректор производителя фонаря "ЯЗМК-трейд" Д. Ленев рассказал, что помимо своей ключевой работы по освещению сквера, фонарь способен выполнять ряд дополнительных задач. На его столбе есть кнопка для экстренного вызова, есть камера видеонаблюдения, а в корпус встроен Wi-Fi-передатчик. Используя передающую технологию можно значительно увеличить зону покрытия сигнала, поэтому "умных" фонарей в сквере будет несколько.



Также функционал фонаря подлежит расширению. Здесь можно сделать разъемы для зарядки гаджетов.



Стоит "умный" фонарь в базовой комплектации 200 тыс. руб., но каждая дополнительная функция стоит отдельных денег. Пока на пл. Металлургов стоит пилотный образец, который появился по программе "Умный город" бесплатно. Установочный процесс обошелся без копки ям. Использовалась технология вибрационного погружения, которая позволила обойтись без бурения глубокой ямы. Основание для опор поместили в стакан на глубину более 1,5 м под давлением.



Сейчас фонарь работает в режиме теста, освещая территорию, но вскоре к нему подключат дополнительные функции.