Н. Савенкова из НАО вошла в тройку победителей конкурса "Расскажи России об Арктике"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 26.03.2020

Н. Савенкова, ставшая одной из победительниц конкурса прямых эфиров, получила вознаграждение 50 тыс. руб.

Конкурс был организован Проектным офисом развития Арктики, а также соцсетью "Одноклассники". Жительница НАО в приложении OKLive рассказала онлайн многотысячной аудитории о п. Искателей, в котором проживает. Она рассказала историю создания поселка, который был создан как база геологических экспедиций, показала его интересные места.

Первое место занял конкурсант из Тарко-Сале, показавший быт ненцев. Второе место завоевала мурманчанка с прямым эфиром с соревнований на Семеновском озере, где рыбаки соревновались в спортивном рыболовстве. Остальные 7 финалистов были отмечены призами от замминистра по развитию Арктики и Дальнего Восток А. Крутикова.

В конкурсе "Расскажи России об Арктике" может участвовать каждый совершеннолетний, проживающий в районе Арктики. Зрители голосовали за видео 10 финалистов, которые были отобранны жюри. Зрительская аудитория конкурса составила 500 тыс. человек.





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