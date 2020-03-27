С 26 марта в Мурманской области ввели обязательную самоизоляцию лиц старше 65 лет
До 14 апреля в Мурманской области будет действовать обязательный режим самоизоляции людей в возрасте от 65 лет, о чем подписал постановление губернатор региона А. Чибис.
Самоизоляция должна быть обеспечена по месту жительства. Режим не применяться к директорам, работникам, чье нахождение на работе является важным для работы организаций или предприятия. Исключение сделано для граждан, вошедшим в список оперативного штаба. Также самоизоляции не подлежат медики.
Работающим пенсионерам можно взять больничный лист, который принесут на дом. Предметы первой необходимости, медикаменты самоизолированным будут приносить волонтеры, работники соцслужб, а доставка будет осуществляться на деньги бюджета области.
Если лица старше 65 лет имеют долги за услуги связи, это не повлияет на предоставление услуги, а задолженность за ЖКУ не станет помехой в оформлении субсидии.
Режим самоизоляции должны соблюдать и люди с хроническими болезнями: инсулинозависимым диабетом, астмой, ХОБЛ, бронхоэктатической болезнью, новообразованиями, нарушением легочного кровообращения и болезнями мочевой системы.
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