С 26 марта в Мурманской области ввели обязательную самоизоляцию лиц старше 65 лет

До 14 апреля в Мурманской области будет действовать обязательный режим самоизоляции людей в возрасте от 65 лет, о чем подписал постановление губернатор региона А. Чибис.



Самоизоляция должна быть обеспечена по месту жительства. Режим не применяться к директорам, работникам, чье нахождение на работе является важным для работы организаций или предприятия. Исключение сделано для граждан, вошедшим в список оперативного штаба. Также самоизоляции не подлежат медики.



Работающим пенсионерам можно взять больничный лист, который принесут на дом. Предметы первой необходимости, медикаменты самоизолированным будут приносить волонтеры, работники соцслужб, а доставка будет осуществляться на деньги бюджета области.



Если лица старше 65 лет имеют долги за услуги связи, это не повлияет на предоставление услуги, а задолженность за ЖКУ не станет помехой в оформлении субсидии.



Режим самоизоляции должны соблюдать и люди с хроническими болезнями: инсулинозависимым диабетом, астмой, ХОБЛ, бронхоэктатической болезнью, новообразованиями, нарушением легочного кровообращения и болезнями мочевой системы.