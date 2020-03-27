Череповецкий "Водоканал" достраивает последний участок главного коллектора для сточных вод

Вологодская область >> Общество >> 27.03.2020

Протяженность участка коллектора – около 1 км. Работы обещают завершить к июлю.

Начальник цеха сетей водопровода "Водоканала" А. Кирин рассказал, что работы идут по графику. Сейчас выкапывается котлован, идет укладка трубы диаметром 1 м. Глубина укладки – 1,5-4 м. Стыковаться трубы будут за счет раструбного соединения. 60 м труб уже уложено,  а всего в день удается уложить 20 м.

Коллектор обеспечит хорошее водоотведение из новых микрорайонов Заречья и северной части города. Также останется запас по водоотведению для строящихся объектов на набережной. Новый коллектор будет собирать канализационные стоки трех районов и передавать их на очистные сооружения. После его запуска закроются на ремонт старые коллекторы.

Протяженность нового объекта – 2 км, стоимость - 30 млн руб.

Напомним, что старый коллектор работает с 1962 года, и он давно находится в критическом состоянии. Но  там еще можно сделать изменения и продлить его работу еще на 50 лет. К 2023 г. новые отрезки коллекторов построят в районе новостроек Зашекснинского района.





Рекомендуем по теме:

Газоотвод на Кириллов готов на 40 %

В НАО идет строительство мостового перехода через реку Лая

Доступ к газоснабжению получат 57 тыс. жителей Вологодской области

"Газпром" представил отчет о работе в Череповце

Новый реагент для очистки воды собираются внедрить в "Вологдагорводоканале"

В Североморске в торжественной обстановке состоялся запуск двух ниток водопровода общей протяженность 2 км


В Вологде проходит конкурс детского творчества "Школа, в которой я хочу учиться"

В Петрозаводске прошла конференция "Женщина и бизнес"

В Кировске и Апатитах снимут фильм о советской лыжнице Е. Вяльбе

В Коми обяжут носить маски

В Вологде выбрали учителя года

В Карелии обсуждают сбитый в 1978 г. "Боинг"

Вологодские спортсмены победили в первенстве и чемпионате России по традиционному ушу
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета