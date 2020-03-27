Череповецкий "Водоканал" достраивает последний участок главного коллектора для сточных вод

Протяженность участка коллектора – около 1 км. Работы обещают завершить к июлю.



Начальник цеха сетей водопровода "Водоканала" А. Кирин рассказал, что работы идут по графику. Сейчас выкапывается котлован, идет укладка трубы диаметром 1 м. Глубина укладки – 1,5-4 м. Стыковаться трубы будут за счет раструбного соединения. 60 м труб уже уложено, а всего в день удается уложить 20 м.



Коллектор обеспечит хорошее водоотведение из новых микрорайонов Заречья и северной части города. Также останется запас по водоотведению для строящихся объектов на набережной. Новый коллектор будет собирать канализационные стоки трех районов и передавать их на очистные сооружения. После его запуска закроются на ремонт старые коллекторы.



Протяженность нового объекта – 2 км, стоимость - 30 млн руб.



Напомним, что старый коллектор работает с 1962 года, и он давно находится в критическом состоянии. Но там еще можно сделать изменения и продлить его работу еще на 50 лет. К 2023 г. новые отрезки коллекторов построят в районе новостроек Зашекснинского района.