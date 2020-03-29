Мысам на Новой Земле предложили присвоить имена участников Северной гидрографической экспедиции

5 мысов Новой Земли могут получить имена Л. Владимирского, Ф. Афанасенкова, Б. Буланова, В. Мамонтова и И. Мороза, а 3 острова - имена В. Бухмейрера, В. Кузнецова и И. Осокина. С такой инициативой выступил Северный флот.



Все эти имена участников Северной гидрографической экспедиции хотят увековечить в память о ветеранах-гидрографах. Мысы и острова на территории архипелага Новая Земля и Приморского района ранее названий не имели, поэтому депутаты Архангельского облсобрания поддержали инициативу Севфлота.



Также новые названия могут получить части острова Нортбрук, некогда единого в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Части разделены между собой проливом. Предлагается назвать их Западный и Восточный Нортбрук.



Напомним, что Северная гидрографическая экспедиция создана в 1924 г., а исследовательская работа в арктической зоне продолжается и сейчас. За последние 5 лет гидрографами открыто 30 объектов, чье появление связано с климатическими изменениями.



В прошлом году авторы гидрографической службы стали победителями нацпремии "Хрустальный компас" за обобщение открытии на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа в 2015-2018 гг.